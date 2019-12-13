Малкин вернётся на лёд после болезни в матче с «Лос-Анджелесом»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин примет участие в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает журналист Дэйв Молинари.
Малкин был вынужден пропустить предыдущий матч своей команды в НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0 ОТ) из-за болезни.
Матч «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» состоится в ночь на 15 декабря. Начало — в 3:00 мск.
В текущем сезоне российский форвард провёл 20 игр и набрал 27 (8+19) очков. В предыдущем матче чемпионата Евгений отметился результативной передачей. Россиянин набрал очки (2+3) в третьем матче подряд. Благодаря этому он догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ (1029) и вплотную приблизился к Александру Могильному, который замыкает тройку лучших.
- 13 декабря 2019
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