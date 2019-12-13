«Детройт» поздравил Фёдорова с 50-летием
Сегодня, 13 декабря, исполнилось 50 лет со дня рождения легендарного форварда сборной СССР и России Сергея Фёдорова. С юбилеем Фёдорова поздравил клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз».
«С днём рождения, Сергей!» — говорится в «твиттере» «Красных крыльев».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Детройта».
Фёдоров выступал за клуб из Детройта с 1990 по 2003 год. В составе «Детройта» — обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Фёдоров провёл в регулярном чемпионате НХЛ 1248 матчей, забросил 483 шайбы и отдал 696 передач. В розыгрышах Кубка Стэнли — 183 матча, 52 шайбы и 124 передачи.
В составе сборной России и СССР — трижды чемпион мира, бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр. В 2015 году Фёдоров введён в Зал славы хоккея.
- 13 декабря 2019
-
20:54
-
20:25
-
19:40
-
19:15
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:10
-
18:03
-
17:41
-
17:17
-
17:11
-
16:55
-
16:45
-
16:27
-
16:20
-
16:16
-
15:34
-
15:06
-
15:01
-
14:39
-
14:25
-
14:00
-
13:39
-
13:23
-
13:01
-
12:37
-
12:21
-
12:10
-
11:59
-
11:46
-
11:41
-
11:20
-
11:02
-
10:40
Партнерский контент