«Детройт» поздравил Фёдорова с 50-летием

Сегодня, 13 декабря, исполнилось 50 лет со дня рождения легендарного форварда сборной СССР и России Сергея Фёдорова. С юбилеем Фёдорова поздравил клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз».

«С днём рождения, Сергей!» — говорится в «твиттере» «Красных крыльев».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Детройта».

Фёдоров выступал за клуб из Детройта с 1990 по 2003 год. В составе «Детройта» — обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Фёдоров провёл в регулярном чемпионате НХЛ 1248 матчей, забросил 483 шайбы и отдал 696 передач. В розыгрышах Кубка Стэнли — 183 матча, 52 шайбы и 124 передачи.

В составе сборной России и СССР — трижды чемпион мира, бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр. В 2015 году Фёдоров введён в Зал славы хоккея.