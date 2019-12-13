Источник: М. Третьяк вернётся в ЦСКА
Голкипер Максим Третьяк продолжит карьеру в системе ЦСКА, сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники.
Ранее стало известно, что рижское «Динамо» разорвало контракт с внуком прославленного советского голкипера Владислава Третьяка.
Предполагается, что теперь 23-летний вратарь будет защищать цвета фарм-клуба ЦСКА «Звезда», который выступает в Высшей хоккейной лиге.
Прошедший сезон Третьяк начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в матче с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.
Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Третьяком
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