Источник: М. Третьяк вернётся в ЦСКА

Голкипер Максим Третьяк продолжит карьеру в системе ЦСКА, сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что рижское «Динамо» разорвало контракт с внуком прославленного советского голкипера Владислава Третьяка.

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Предполагается, что теперь 23-летний вратарь будет защищать цвета фарм-клуба ЦСКА «Звезда», который выступает в Высшей хоккейной лиге.

Прошедший сезон Третьяк начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в матче с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.