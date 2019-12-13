Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: М. Третьяк вернётся в ЦСКА

Источник: М. Третьяк вернётся в ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Максим Третьяк продолжит карьеру в системе ЦСКА, сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что рижское «Динамо» разорвало контракт с внуком прославленного советского голкипера Владислава Третьяка.

Турнирная таблица КХЛ

Предполагается, что теперь 23-летний вратарь будет защищать цвета фарм-клуба ЦСКА «Звезда», который выступает в Высшей хоккейной лиге.

Прошедший сезон Третьяк начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в матче с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Третьяком
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019