Женская молодёжная сборная России разгромила Японию на турнире четырёх наций

Женская молодёжная сборная России одержала победу в матче со сборной Японии на Турнире четырёх наций, который проходит в Тюринге (Швеция). Встреча завершилась со счётом 3:0.
Россиянки вышли вперёд уже на 1-й минуте, отличилась Кристи Шашкина. Во второй 20-минутке российская сборная забросила ещё две шайбы, дубль на счету Елизаветы Шкалёвой. После этого счёт не изменился.
Эта победа стала для российских хоккеисток уже второй на турнире в Швеции. Ранее они с таким же счётом обыграли соперниц из Словакии. В заключительном матче 14 декабря россиянки сыграют со сверстницами из Швеции. Начало — в 19:00 мск.
Турнир четырёх наций
Россия W18 — Япония W18 — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 Шашкина (Коржакова, Лучникова) 00:26
2:0 Шкалёва (Ахметова, Лифатова) 26:51
3:0 Шкалёва (Лифатова) 35:07
Вратари: Алпатова — Кобаяши
Броски: 31-23
Штраф: 6-12
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