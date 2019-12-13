Женская молодёжная сборная России разгромила Японию на турнире четырёх наций

Женская молодёжная сборная России одержала победу в матче со сборной Японии на Турнире четырёх наций, который проходит в Тюринге (Швеция). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Россиянки вышли вперёд уже на 1-й минуте, отличилась Кристи Шашкина. Во второй 20-минутке российская сборная забросила ещё две шайбы, дубль на счету Елизаветы Шкалёвой. После этого счёт не изменился.

Эта победа стала для российских хоккеисток уже второй на турнире в Швеции. Ранее они с таким же счётом обыграли соперниц из Словакии. В заключительном матче 14 декабря россиянки сыграют со сверстницами из Швеции. Начало — в 19:00 мск.

Турнир четырёх наций

Россия W18 — Япония W18 — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 Шашкина (Коржакова, Лучникова) 00:26

2:0 Шкалёва (Ахметова, Лифатова) 26:51

3:0 Шкалёва (Лифатова) 35:07

Вратари: Алпатова — Кобаяши

Броски: 31-23

Штраф: 6-12