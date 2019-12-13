Леонсис: матчи в России — идея Овечкина, а он выполнил все наши просьбы

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, как руководству клуба пришла идея провести матч НХЛ в России. Леонсис признал, что с такой идеей выступил российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, а руководство решило пойти навстречу.

«Александр предложил этот вариант. Считаем, он сделал всё для нашей команды, выполнял все просьбы, поэтому теперь мы отстаиваем его интересы и выполняем желания. Если удастся решить этот вопрос, мы будем всецело за проведение матча в России. Пока нужно подождать и понять, сможет ли лига решить вопрос с календарём. Но мы бы хотели провести такой матч. Думаем, он пойдёт на пользу хоккею.

Овечкин был великолепен. И это — возможность сказать ему спасибо, он полностью заслужил», — цитирует Леонсиса «Вашингтон пост».