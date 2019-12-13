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Юниорская сборная России разгромила Словакию на старте Турнира четырёх наций

Юниорская сборная России разгромила Словакию на старте Турнира четырёх наций
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России (игроки не старше 17 лет) стартовала с победы на Турнире четырёх наций в Казани. Россияне встречались со сверстниками из Словакии, матч завершился убедительнейшей победой хозяев — 7:1.

В первом периоде гостям удавалось справляться с атаками соперника, россияне лишь один раз огорчили гостей. Но во второй 20-минутке сборная России сняла все вопросы о победителе матча, выиграв отрезок со счетом 5:1. В заключительном периоде хозяева забросили ещё одну шайбу и установили на табло окончательный счёт.

В другом матче сборная США разгромила сборную Швейцарии со счётом 9:0.

Турнир проходит по круговой системе. Далее российской сборной предстоит сыграть с командами Швейцарии и США.

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