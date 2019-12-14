Тренер юниорской сборной России: главное — не расслабляться

Главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) Альберт Лещёв, комментируя старт команды на Турнире четырёх наций в Казани, призвал своих подопечных не расслабляться. В первом матче на турнире россияне разгромили словаков со счётом 4:1.

«Начать турнир с победы важно. Главное — не расслабляться и продолжать в том же духе. Уже завтра матч против Швейцарии, готовимся к новому сопернику. Выделять сегодня никого не буду, все ребята сыграли слажено, выполнили установку», — цитирует Лещёва пресс-служба ФХР.

В другом матче сборная США разгромила сборную Швейцарии со счётом 9:0. Турнир проходит по круговой системе. Далее российской сборной предстоит сыграть с командами Швейцарии и США.