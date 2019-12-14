У форварда «Филадельфии» Линдблома диагностирован рак

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом пропустит оставшуюся часть сезона. У форварда была диагностирована саркома Юинга – разновидность рака, поражающую костные ткани.
«Ведущие специалисты из Университета Пенсильвании обнаружили у Оскара Линдблома саркому Юинга. Он будет проходить дальнейшее тестирование и оценку на следующей неделе и сразу же после этого приступит к лечению. Ожидается, что он не вернётся в состав до конца сезона. «Филадельфия» сделает всё возможное, чтобы поддержать Оскара и помочь ему в обеспечении наилучшей медицинской помощи», — приводит слова генерального менеджера «Флайерз» Чака Флетчера пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Линдблом принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 18 (11+7) очков.
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