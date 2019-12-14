Кузьменко: в матче со Швецией надо было действовать чуть хладнокровнее и хитрее

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко подвёл итоги матча со Швецией (3:4) на Кубке Первого канала.

«Ребята уже знают друг друга, за день сбора сплотились немножко и уже готовы были играть. Все понимают, чего ждать друг от друга, многие работали вместе на прошлых сборах, так что несложно было войти в игру и наладить взаимопонимание.

Не хватало реализации, правда, и шведский вратарь здорово сыграл. Нам надо было действовать чуть хладнокровнее, чуть хитрее, и всё было бы нормально.

В матче со Швецией эмоции немного преобладали, потому что хочется выиграть этот домашний турнир.

Понятно, что и соперники у нас непростые. И шведы, и чехи, и финны — команды очень высокого уровня. Но у нас хорошая команда, все выкладываются на тренировках и в играх. И это должно принести результат», — приводят слова Кузьменко «Известия».