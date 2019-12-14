Ничушкин забил гол в матче с «Нью-Джерси» и набрал 10-е очко в сезоне НХЛ

В Денвере на стадионе «Пепси-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершается второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Вторую шайбу за «Колорадо» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, который отличился с передачи Марка Барберио.

Видео с голом Ничушкина можно посмотреть в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Ничушкин забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ. Россиянин набрал 10-е очко в 28 матчах (6+4).

Всего в Национальной хоккейной лиге Ничушкин провёл 251 матч, в которых забил 29 голов и сделал 55 результативных передач.