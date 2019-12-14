Юниорская сборная России разгромно проиграла США на Мировом кубке вызова U18

В Доусон-Крик (Канада) завершился заключительный матч в предварительном раунде на Мировом кубке вызова U18, в котором Юниорская национальная команда России уступила США со счётом 2:7.

В составе сборной России по шайбе забросили Илья Рычков и Никита Буруянов.

На групповом этапе турнира юниорская сборная России одержала одну победу, обыграв сборную «Канады-Восток» (3:2 ОТ) и потерпела три поражения, уступив Чехии (3:4 ОТ) и «Канаде-Запад» (0:1) и США (2:7).

Соперник сборной России по полуфиналу будет определён после завершения второго матча текущего игрового дня между национальными командами «Канады-Восток» U19 и Чехии U19.

Мировой кубок вызова U18

Сборная Россия U18 — сборная США U19 — 2:7 (0:1, 1:2, 1:4).