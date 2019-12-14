Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 19 минут и 41 секунду, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 13 минут и 12 секунд игрового времени и завершил игру с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Колорадо» одержал девятую победу за последние восемь матчей. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду.

В следующем матче «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Аризоной Койотс».