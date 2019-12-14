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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 19 минут и 41 секунду, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 13 минут и 12 секунд игрового времени и завершил игру с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Колорадо» одержал девятую победу за последние восемь матчей. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду.

В следующем матче «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 11:37' (5x4)   2:0 Ничушкин (Барберио) – 27:56' (5x5)   2:1 Мюллер (Заха, Симмондс) – 55:48' (5x5)   3:1 Маккиннон (Рантанен, Ньето) – 59:28' (en)
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