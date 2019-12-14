Маккиннон — о слухах о Холле: странно, что его сняли с матча
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал слухи о возможном обмене с «Нью-Джерси Дэвилз», в результате которого состав «лавин» пополнит Тейлор Холл.
Канадский форвард не принял участия в матче с «Колорадо» по официальной причине «предосторожность», однако в ходе матча или сразу после него обмена не случилось.
«Слухи о Холле? Это неправда, в обратном случае произошёл бы обмен. Странно, что его сняли с матча. Что касается нас, то мне хотелось бы иметь в команде множество игроков. Сидни Кросби, Коннор Макдэвид — всех бы их хотелось. Очевидно, что Тейлор является возможным вариантом для нас, но мне нравится наша команда», — приводит слова Маккиннона журналист Майк Чемберс.
«Нью-Джерси» изучает возможность обмена Тейлора Холла
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