Результаты матчей НХЛ 13 декабря 2019 года

13 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ. Победный гол в овертайме забил Макс Пасиоретти. «Даллас» прервал трёхматчевую победную серию, но набрал очко в четвёртом матче кряду. «Вегас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три встречи.

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1. «Колорадо» одержал седьмую победу за последние восемь матчей, вернувшись на первое место в Западной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду и продолжает занимать предпоследнее место в Восточной конференции НХЛ.