Результаты матчей НХЛ 13 декабря 2019 года
13 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ. Победный гол в овертайме забил Макс Пасиоретти. «Даллас» прервал трёхматчевую победную серию, но набрал очко в четвёртом матче кряду. «Вегас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Федун (А. Радулов, Линделль) – 15:14' (5x5) 1:1 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 24:20' (5x5) 1:2 Стивенсон (Пасиоретти, Стоун) – 34:41' (5x5) 2:2 Бенн (Сегин) – 54:49' (5x5) 2:3 Пасиоретти (Теодор, Стоун) – 60:51' (3x3)
«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1. «Колорадо» одержал седьмую победу за последние восемь матчей, вернувшись на первое место в Западной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду и продолжает занимать предпоследнее место в Восточной конференции НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 11:37' (5x4) 2:0 Ничушкин (Барберио) – 27:56' (5x5) 2:1 Мюллер (Заха, Симмондс) – 55:48' (5x5) 3:1 Маккиннон (Рантанен, Ньето) – 59:28' (en)
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- 13 декабря 2019
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