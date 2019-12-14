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Результаты матчей НХЛ 13 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 13 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

13 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ. Победный гол в овертайме забил Макс Пасиоретти. «Даллас» прервал трёхматчевую победную серию, но набрал очко в четвёртом матче кряду. «Вегас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Федун (А. Радулов, Линделль) – 15:14' (5x5)   1:1 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 24:20' (5x5)   1:2 Стивенсон (Пасиоретти, Стоун) – 34:41' (5x5)   2:2 Бенн (Сегин) – 54:49' (5x5)   2:3 Пасиоретти (Теодор, Стоун) – 60:51' (3x3)

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1. «Колорадо» одержал седьмую победу за последние восемь матчей, вернувшись на первое место в Западной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел седьмое поражение кряду и продолжает занимать предпоследнее место в Восточной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 11:37' (5x4)   2:0 Ничушкин (Барберио) – 27:56' (5x5)   2:1 Мюллер (Заха, Симмондс) – 55:48' (5x5)   3:1 Маккиннон (Рантанен, Ньето) – 59:28' (en)
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