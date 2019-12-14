Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин оформил второй шат-аут в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Лихай Вэлли Фантомс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Главной звездой матча стал голкипер фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший все 26 бросков. Российский вратарь оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне АХЛ. В общей сложности 23-летний голкипер провёл 17 матчей, в которых одержал 11 побед, пропуская в среднем за матч 1,81 шайбу и отражая 93,6 % бросков.
Защитник «Хартфорда» Егор Рыков сделал результативную передачу, которая стала для него второй в пяти матчах чемпионата. Примечательно, что с Рыковым в составе «Вулф Пэк» не проиграли ещё ни одного матча. Начало сезона Егор пропустил из-за травмы, полученной в предсезонном лагере «Рейнджерс».
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