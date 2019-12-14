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Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин оформил второй шат-аут в АХЛ

Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин оформил второй шат-аут в АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Лихай Вэлли Фантомс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Главной звездой матча стал голкипер фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший все 26 бросков. Российский вратарь оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне АХЛ. В общей сложности 23-летний голкипер провёл 17 матчей, в которых одержал 11 побед, пропуская в среднем за матч 1,81 шайбу и отражая 93,6 % бросков.

АХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2019, суббота. 03:15 МСК
Хартфорд Вулф Пэк
Хартфорд
Окончен
4 : 0
Лихай Вэлли Фантомс
Аллентаун
1:0 Эберт (Ди Джузеппе, Леттьери) – 16:05'   2:0 Zerter-Gossage – 26:46'   3:0 Джонс (Рэддиш, Ловерде) – 47:45'   4:0 Джонс (Кин, Рыков) – 59:25'

Защитник «Хартфорда» Егор Рыков сделал результативную передачу, которая стала для него второй в пяти матчах чемпионата. Примечательно, что с Рыковым в составе «Вулф Пэк» не проиграли ещё ни одного матча. Начало сезона Егор пропустил из-за травмы, полученной в предсезонном лагере «Рейнджерс».

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