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Итоги игрового дня НХЛ 13 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 13 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

13 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил шестой гол в нынешнем сезоне. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 19 минут 41 секунду и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 13 минут 12 секунд игрового времени и завершил матч с показателем полезности «-1».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отдал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 10 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Зыков (н)«Вегас»0+000100-13.29
Гурьянов (н)«Даллас»0+000111-10.34
Радулов (н)«Даллас»0+1+10200-17.27
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10500-13.12
Ничушкин (н)«Колорадо»1+0+10210-14.35
Задоров (з)«Колорадо»0+0-10010-19.41
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