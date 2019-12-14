Итоги игрового дня НХЛ 13 декабря 2019 года для российских хоккеистов
13 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил шестой гол в нынешнем сезоне. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 19 минут 41 секунду и завершил встречу с показателем полезности «-1».
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 13 минут 12 секунд игрового времени и завершил матч с показателем полезности «-1».
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отдал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 10 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|13.29
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|10.34
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|17.27
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|5
|0
|0
|-
|13.12
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|14.35
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|19.41
Ничушкин прёт, как танк! Уже 6 голов в 10 матчах
Раньше над ним смеялись. Теперь он забивает постоянно.
- 14 декабря 2019
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