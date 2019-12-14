Итоги игрового дня НХЛ 13 декабря 2019 года для российских хоккеистов

13 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил шестой гол в нынешнем сезоне. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 19 минут 41 секунду и завершил встречу с показателем полезности «-1».



Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 13 минут 12 секунд игрового времени и завершил матч с показателем полезности «-1».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отдал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 10 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Зыков (н) «Вегас» 0+0 0 0 1 0 0 - 13.29 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 1 1 1 - 10.34 Радулов (н) «Даллас» 0+1 +1 0 2 0 0 - 17.27 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 5 0 0 - 13.12 Ничушкин (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 2 1 0 - 14.35 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 0 0 1 0 - 19.41