Безголевая серия Гусева достигла 12 матчей, полезность на отрезке — «-6»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 13 минут и 12 секунд игрового времени и завершил игру с показателем полезности «-1». Безголевая серия российского форварда достигла 12 матчей, за которые Гусев сделал только семь результативных передач при показателе полезности «-6».
При этом в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:4) Никита оформил ассистентский хет-трик при полезности «+3». Таким образом, за остальные 11 встреч на этом безголевом отрезке Гусев сделал четыре голевые передачи при полезности «-9».
Холл — о Гусеве: не могу представить, каково русскому приехать в НХЛ без языка
- 14 декабря 2019
-
09:09
-
09:00
-
08:37
-
08:13
-
08:03
-
07:39
-
07:09
-
07:00
-
07:00
-
06:25
-
04:02
-
02:54
-
00:34
-
00:01
- 13 декабря 2019
-
23:56
-
23:02
-
22:29
-
22:13
-
21:44
-
21:28
-
21:14
-
20:54
-
20:25
-
19:40
-
19:15
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:10
-
18:03
-
17:41
-
17:17
-
17:11
-
16:55
-
16:45
Партнерский контент