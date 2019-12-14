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Безголевая серия Гусева достигла 12 матчей, полезность на отрезке — «-6»

Безголевая серия Гусева достигла 12 матчей, полезность на отрезке — «-6»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 13 минут и 12 секунд игрового времени и завершил игру с показателем полезности «-1». Безголевая серия российского форварда достигла 12 матчей, за которые Гусев сделал только семь результативных передач при показателе полезности «-6».

При этом в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:4) Никита оформил ассистентский хет-трик при полезности «+3». Таким образом, за остальные 11 встреч на этом безголевом отрезке Гусев сделал четыре голевые передачи при полезности «-9».

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