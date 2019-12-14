Джонстон: удивлюсь, если Холл на следующей неделе останется в «Нью-Джерси»

Обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон прокомментировал возможный обмен нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлора Холла в другую команду.

«Был бы очень удивлён, если бы Холл на следующей неделе всё ещё оставался игроком «Дэвилз». Переговоры достигли уровня срочности сегодня вечером», — отметил Джонстон.

Напомним, Холл может стать неограниченно свободным агентом после окончания нынешнего сезона. Переговоры с «Нью-Джерси» о новом контракте застопорились. Договор игрока ($ 6 млн за сезон) не содержит пункта о запрете на обмен. Холл играет в «Нью-Джерси» с 2016 года после обмена из «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате-2017/18 стал обладателем приза самому ценному хоккеисту сезона. В регулярном чемпионате-2019/20 форвард набрал 25 (6+19) очков в 30 матчах при показателе полезности «-11».