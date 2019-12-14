Капитан «Амура» Томаш Зогорна выбыл из строя на четыре недели
Капитан «Амура» Томаш Зогорна пропустит оставшиеся в 2019 году матчи. Чешский хоккеист перенёс операцию по удалению аппендицита.
«Капитан «Амура» Томаш Зогорна перенёс в Чехии операцию по удалению аппендицита. Туда он прибыл, чтобы присоединиться к национальной сборной для участия в очередном этапе Евротура. Зогорна-старший пропустит оставшиеся в 2019 году матчи «Амура». Восстановление хоккеиста займёт, ориентировочно, четыре недели», — сообщается в «твиттере» хабаровского клуба.
В нынешнем сезоне Зогорна принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету 31-летнего хоккеиста девять заброшенных шайб и 12 результативных передач при показателе полезности «+6» и 23 минутах штрафного времени.
Т. Зогорна: СКА и ЦСКА — это другая лига, а иногда им помогают арбитры
- 14 декабря 2019
-
12:16
-
12:00
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:37
-
08:13
-
08:03
-
07:39
-
07:09
-
07:00
-
07:00
-
06:25
-
04:02
-
02:54
-
00:34
-
00:01
- 13 декабря 2019
-
23:56
-
23:02
-
22:29
-
22:13
-
21:44
-
21:28
-
21:14
-
20:54
-
20:25
-
19:40
Партнерский контент