Капитан «Амура» Томаш Зогорна выбыл из строя на четыре недели

Капитан «Амура» Томаш Зогорна пропустит оставшиеся в 2019 году матчи. Чешский хоккеист перенёс операцию по удалению аппендицита.



«Капитан «Амура» Томаш Зогорна перенёс в Чехии операцию по удалению аппендицита. Туда он прибыл, чтобы присоединиться к национальной сборной для участия в очередном этапе Евротура. Зогорна-старший пропустит оставшиеся в 2019 году матчи «Амура». Восстановление хоккеиста займёт, ориентировочно, четыре недели», — сообщается в «твиттере» хабаровского клуба.



В нынешнем сезоне Зогорна принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету 31-летнего хоккеиста девять заброшенных шайб и 12 результативных передач при показателе полезности «+6» и 23 минутах штрафного времени.

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