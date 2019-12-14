Насреддин — о Холле: большое событие, когда топового игрока не ставят в состав

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Ален Насреддин прокомментировал отсутствие нападающего Тейлора Холла в составе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».
28-летний Холл является кандидатом на обмен. 1 июля 2020 года он получит статус неограниченно свободного агента.
«Ребята отреагировали нормально. Я им сказал, что надо выйти на лёд и сделать свою работу, что на кону стоят два очка. И они вышли на игру готовыми. Но, конечно, это большое событие, когда одного из топовых игроков лиги не ставят в состав», — цитирует Насреддина пресс-служба лиги.
Договор игрока ($ 6 млн за сезон) не содержит пункта о запрете на обмен. Холл играет в «Нью-Джерси» с 2016 года после обмена из «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате-2017/18 стал обладателем приза самому ценному хоккеисту сезона.
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