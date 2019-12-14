Аалтонен: рад, что оказался в СКА. Это хороший шанс стать лучше

Нападающий сборной Финляндии Миро Аалтонен поделился эмоциями после матча со Швецией (5:1).



«Впервые вижу, как вратарь забивает гол. Это невероятно, очень классный гол. Мы его поздравили — первый матч за сборную, и сразу же гол.

Ранний матч, но мы хорошо подготовились и хорошо сыграли, забили пять голов. Мне нравится играть с Няттиненом и Пульюярви, они мастеровитые ребята.



Переход в СКА? Хороший шанс для меня подняться на новый уровень. СКА — одна из самых сильных команд в лиге, это хороший шанс стать лучше. Никогда не думаешь о том, что тебя могут обменять, но такое случается. В СКА ещё три финских центра, это хорошо. Я знаю всех ребят, они все отличные игроки. Рад этому переходу.



Не смотрел матч России и Финляндии на футбольном стадионе в прошлом году. Сейчас мы будем готовы, будет совсем другой матч», — передаёт слова Аалтонена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.