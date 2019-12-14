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Сборная Чехии объявила состав на матч Кубка Первого канала с Россией

Сборная Чехии объявила состав на матч Кубка Первого канала с Россией
Хоккей / Евротур 0

Тренерский штаб сборной Чехии во главе с Милошем Ржигой определился с составом на матч Кубка Первого канала с командой России. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица Кубка Первого канала-2019

Состав сборной Чехии:

Грубец (Лангхамер);
Ержабек — Шустр, Затёвич — Филиппи — Томашек;
Крейчик — Мозик, Нестрашил — Седлак — Яшкин;
Клок — Витасек, Павлик — Горак — Г. Зогорна;
Моравчик — Пирохта, Секач — Р. Зогорна — Беранек.

В первом матче на турнире чешская команда обыграла Финляндию со счётом 4:3 ОТ. Встреча состоялась в Пльзени. Сборная России проиграла в Москве шведам — 3:4. Подопечные Алексея Кудашова занимают последнее место в таблице Евротура.

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