Даути: если исключить драки из НХЛ, появится много крыс
Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился мнением о драках в Национальной хоккейной лиге.
«Нельзя исключить кулачные поединки из НХЛ, мы должны драться. Знаю, что некоторым из вас, ребята, это не нравится, но если исключить драки, появится много крыс. Так всё и будет. Хоккеисты должны быть в состоянии защитить себя и своих товарищей по команде», — приводит слова Даути The Score.
В нынешнем сезоне 30-летний Даути принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата. На счету канадского хоккеиста шесть заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «-8» и 10 минутах штрафного времени.
«Лос-Анджелес» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 33 матчах.
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