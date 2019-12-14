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Нападающий «Трактора» Седлак забил четыре гола в трёх последних матчах за Чехию

Нападающий «Трактора» Седлак забил четыре гола в трёх последних матчах за Чехию
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной Чехии Лукаш Седлак забросил шайбу на старте второго периода матча с командой России на Кубке Первого канала. Форвард, выступающий за челябинский «Трактор» в КХЛ, забросил четыре шайбы в трёх последних матчах за национальную команду.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

Состав сборной России:

Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

Состав сборной Чехии:

Грубец (Лангхамер);
Ержабек — Шустр, Затёвич — Филиппи — Томашек;
Крейчик — Мозик, Нестрашил — Седлак — Яшкин;
Клок — Витасек, Павлик — Горак — Г. Зогорна;
Моравчик — Пирохта, Секач — Р. Зогорна — Беранек.

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