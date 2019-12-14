Нападающий «Трактора» Седлак забил четыре гола в трёх последних матчах за Чехию

Нападающий сборной Чехии Лукаш Седлак забросил шайбу на старте второго периода матча с командой России на Кубке Первого канала. Форвард, выступающий за челябинский «Трактор» в КХЛ, забросил четыре шайбы в трёх последних матчах за национальную команду.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.



Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.



Состав сборной Чехии:



Грубец (Лангхамер);

Ержабек — Шустр, Затёвич — Филиппи — Томашек;

Крейчик — Мозик, Нестрашил — Седлак — Яшкин;

Клок — Витасек, Павлик — Горак — Г. Зогорна;

Моравчик — Пирохта, Секач — Р. Зогорна — Беранек.