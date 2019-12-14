Статистика второго периода матча Россия — Чехия на Кубке Первого канала

В матче сборной России с командой Чехии на Кубке первого канала завершился второй период. Подопечные Алексея Кудашова пропустили две шайбы, авторами которых стали Лукаш Седлак и Томаш Филиппи.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Статистика матча Россия — Чехия



Голы: 0-2

Броски в створ: 14-16

Вбрасывания: 10-10

Голы в большинстве: 0-0

Штраф: 4-2.



Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.



Состав сборной Чехии:



Грубец (Лангхамер);

Ержабек — Шустр, Затёвич — Филиппи — Томашек;

Крейчик — Мозик, Нестрашил — Седлак — Яшкин;

Клок — Витасек, Павлик — Горак — Г. Зогорна;

Моравчик — Пирохта, Секач — Р. Зогорна — Беранек.

Чехи сравняли счёт в матче с Россией на Кубке Первого канала. LIVE Второй матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.