Статистика второго периода матча Россия — Чехия на Кубке Первого канала

В матче сборной России с командой Чехии на Кубке первого канала завершился второй период. Подопечные Алексея Кудашова пропустили две шайбы, авторами которых стали Лукаш Седлак и Томаш Филиппи.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Статистика матча Россия — Чехия
Голы: 0-2
Броски в створ: 14-16
Вбрасывания: 10-10
Голы в большинстве: 0-0
Штраф: 4-2.
Состав сборной России:
Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Семёнов — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Ткачёв — Ткачёв — Сошников;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.
Состав сборной Чехии:
Грубец (Лангхамер);
Ержабек — Шустр, Затёвич — Филиппи — Томашек;
Крейчик — Мозик, Нестрашил — Седлак — Яшкин;
Клок — Витасек, Павлик — Горак — Г. Зогорна;
Моравчик — Пирохта, Секач — Р. Зогорна — Беранек.
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