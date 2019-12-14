Макдэвид — о серии поражений: «Эдмонтон» не паникует. Все через это прошли

Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о серии поражений «нефтяников», насчитывающей три матча. Из последних восьми встреч команда выиграла две.



«Мы не паникуем. Мы стали последней командой, проигравшей три раза подряд. Все через это прошли. Сейчас через это проходим мы», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Макдэвид возглавляет зачёт бомбардиров НХЛ с 57 (20+37) очками после 34 матчей. Также капитан «Ойлерз» стал пятым игроком, забросившим 20 шайб в этом сезоне НХЛ. В последнем матче также отличился партнёр Макдэвида по звену Леон Драйзайтль, для которого гол также стал 20-м в чемпионате.



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