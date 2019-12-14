Войнов: все в сборной России понимали, что нельзя убирать ногу с педали газа

Защитник сборной России Вячеслав Войнов прокомментировал матч Кубка Первого канала со сборной Чехии (4:3 Б).



Календарь Кубка Первого канала



«Национальный уровень всегда выше. Здесь выше скорость, играют лучшие хоккеисты. В плане системы пришлось полностью поменяться, но я в этот хоккей уже играл. С тренерами пообщались, проблем не было.



Высокая результативность в двух матчах? С хорошей игрой в атаке и не очень хорошей — в обороне. Много брака в передачах, из-за этого пропускаем. Смысл не в том, что мы чего-то не понимаем, вроде бы всё ясно. Но много брака в передачах, это нужно исключать. Все старались быть в тонусе, все понимали, что нужно выигрывать, что нельзя снимать ногу с педали газа. Но так получилось. Было впечатление, что после второго гола ногу с педали газа всё-таки убрали? Расстроились, что упустили преимущество, но старались вернуться в игру», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.