Яшкин: разок встретились сегодня с Шипачёвым. Не сильно бил его

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча со сборной России (3:4 Б).

«Да зачем сравнивать сегодняшний матч и встречу в Финляндии. Разные составы абсолютно, другой вид матча. Там был последний матч на турнире, сегодня мы играли второй матч. Тут нечего сравнивать. Конечно, мы знали, что они побегут на домашней площадке.



В принципе сегодня была равная игра, надо было реализовать свои моменты. Как пытался переиграть Сорокина на буллите? Как видели. Не получилось.



Конечно, я постоянно замечал Шипачёва на льду сегодня. Мы видимся каждый день, поэтому тут нет ничего странного. Он хорошо сегодня смотрелся. Молодец как всегда. Думаю, что поймал бы его на силовой приём при случае. Разок мы там с ним встретились, не сильно бил его», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.