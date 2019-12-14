Ржига – о санкциях ВАДА по России: на чемпионате мира ваш игрок тоже попался

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча с командой России (3:4 Б).



«У нас большой респект был к игрокам России в первом периоде, ребята чуть-чуть понервничали. Россия проиграла первый матч на турнире и была очень серьёзно настроена на нас. Они вышли полностью готовыми и переигрывали нас первые пять минут. С этого момента мы уже перестроились. Моментами стали лучше кататься, лучше играли в обороне.



В целом нам не хватило игроков, которые бы сделали результат. 15 буллитов уже исполнили – забили только один. Это мастерство. В Чехии есть кому бить буллиты, но они остались дома.



У нас два игрока сегодня покидают сборную, в понедельник у них начинается чемпионат. Мы так договорились с их клубами. Пять человек у нас травмированы, Томаша Зогорны нет из-за операции.



Люблю приезжать в Россию. Был здесь и в этом сезоне, следил за ребятами. Был в Москве, в Питере и Подольске, чтобы поговорить с игроками о сборной Чехии. Очень тёплый приём всегда в России, мне это нравится, уважение огромное. Очень нравится приезжать в Россию.



Решение ВАДА по России? Ну видите, и в хоккее было на прошлом чемпионате мира в Братиславе, когда ваш игрок тоже попался. И мы тоже могли сказать, что нам принадлежат те медали. Тот игрок забил гол, был главным бомбардиром в матче, в котором Россия нас обыграла.



Трудно говорить на эту тему. Не знаю таких примеров в хоккее — индивидуального использования. Не знаю причин, не знаю деталей. Но если кто-то за этим следит, то ничего просто так нельзя сказать. Надо следить за этим вопросом. Но спорт есть спорт», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.