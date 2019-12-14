Грёнборг — о диагнозе Линдблома: я опустошён, Оскар — хороший человек
Экс-главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал ситуацию с форвардом «Филадельфии Флайерз» Оскаром Линдбломом, которому диагностирован рак. У форварда обнаружена саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. Линдблом пропустит как минимум оставшуюся часть сезона.
«Абсолютно опустошён данной новостью. Оскар не только отличный игрок и замечательный товарищ по команде, но ещё и хороший человек. Рак не выбирает жертв, такая болезнь случается даже с самыми хорошими людьми», — написал Грёнборг в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Оскар Линдблом в тридцати матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 18 (11+7) очков.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
У форварда «Филадельфии» Линдблома диагностирован рак
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