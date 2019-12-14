Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Грёнборг — о диагнозе Линдблома: я опустошён, Оскар — хороший человек

Грёнборг — о диагнозе Линдблома: я опустошён, Оскар — хороший человек
Хоккей / НХЛ 0

Экс-главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал ситуацию с форвардом «Филадельфии Флайерз» Оскаром Линдбломом, которому диагностирован рак. У форварда обнаружена саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. Линдблом пропустит как минимум оставшуюся часть сезона.

«Абсолютно опустошён данной новостью. Оскар не только отличный игрок и замечательный товарищ по команде, но ещё и хороший человек. Рак не выбирает жертв, такая болезнь случается даже с самыми хорошими людьми», — написал Грёнборг в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Оскар Линдблом в тридцати матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 18 (11+7) очков.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

У форварда «Филадельфии» Линдблома диагностирован рак
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019