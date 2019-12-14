Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Знарок наблюдал с трибуны, Карнаухова схватили за горло. Фото победы России

Матч Россия — Чехия
Знарок наблюдал с трибуны, Карнаухова схватили за горло. Фото победы России
Хоккей / Евротур 0

14 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» cборная России со счётом 4:3 Б выиграла у команды Чехии в матче Кубка Первого канала.

Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенная шайба на счету нападающего Андрея Кузьменко. Незадолго до перерыва форвард Михаил Григоренко упрочил преимущество россиян. Во втором периоде Чехия сыграла лучше и забила два гола усилиями нападающих Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. На 48-й минуте чешская команда впервые вышла вперёд — точный бросок в актив записал форвард Гинек Зогорна. Вскоре россияне сравняли счёт благодаря шайбе, заброшенной защитником Игорем Ожигановым. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов удачливее оказались россияне, решающий бросок реализовал Владимир Ткачёв.

Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019