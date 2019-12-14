Знарок наблюдал с трибуны, Карнаухова схватили за горло. Фото победы России

14 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» cборная России со счётом 4:3 Б выиграла у команды Чехии в матче Кубка Первого канала.



Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенная шайба на счету нападающего Андрея Кузьменко. Незадолго до перерыва форвард Михаил Григоренко упрочил преимущество россиян. Во втором периоде Чехия сыграла лучше и забила два гола усилиями нападающих Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. На 48-й минуте чешская команда впервые вышла вперёд — точный бросок в актив записал форвард Гинек Зогорна. Вскоре россияне сравняли счёт благодаря шайбе, заброшенной защитником Игорем Ожигановым. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов удачливее оказались россияне, решающий бросок реализовал Владимир Ткачёв.

Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.