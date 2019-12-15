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Расписание Кубка Первого канала на 15 декабря, матч России начнётся в 16:00

Расписание Кубка Первого канала на 15 декабря, матч России начнётся в 16:00
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 15 декабря, пройдут заключительные матчи второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Матч сборной России пройдёт на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

Календарь Кубка Первого канала

15 декабря (воскресенье):

14:00 мск. Чехия — Швеция
16:00 мск. Россия — Финляндия.

Сборная России на Кубке Первого канала проиграла команде Швеции (3:4) и выиграла у сборной Чехии (4:3 Б).

На первом этапе Евротура подопечные Алексея Кудашова заняли третье место. В Финляндии на Кубке Карьяла сборная России одержала одну победу в трёх матчах, переиграв в серии буллитов шведскую команду — 5:4. Помимо этого хозяева Кубка Первого канала на первом этапе провели встречи с Финляндией (3:4) и Чехией (0:3).

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам
Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.
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