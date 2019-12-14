«Флорида» интересуется Тейлором Холлом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» проявляет интерес к нападающему «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлору Холлу, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Как сообщается, в общей сложности Холлом интересуются 5–6 команд лиги, включая «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш».
Канадский форвард пропустил последний матч своей команды по официальной причине — «предосторожности», однако в ходе матча или сразу после него обмена не случилось.
В текущем сезоне 28-летний Холл принял участие в 30 матчах, записав на свой счёт 25 (6+19) очков при показателе полезности «–11».
Холл выступает за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.
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