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Женская сборная России победила Данию на Турнире шести наций

Женская сборная России победила Данию на Турнире шести наций
Хоккей / Прочие 0

Олимпийская женская сборная России по хоккею победила Данию в матче группового этапа Турнира шести наций. Встреча группы A завершилась со счетом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) в пользу россиянок.

Мужская юниорская сборная России обыграла швейцарцев в матче Турнира четырёх наций, встреча завершилась со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Сборные России и США, у которых по две победы, сыграют за первое место в группе в воскресенье, 15 декабря.

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