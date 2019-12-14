Матч Россия — Финляндия пройдёт на площадке канадского формата

Матч сборных России и Финляндии на футбольном стадионе «Газпром-Арена» пройдёт на площадке канадского формата, информирует Федерация хоккея России на своей странице в «Твиттере». Встреча состоится завтра, 15 декабря. Начало — в 16:00 мск.



Напомним, сегодня сборная России со счётом 4:3 Б обыграла Чехию.



Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенная шайба на счету нападающего Андрея Кузьменко. Незадолго до перерыва форвард Михаил Григоренко упрочил преимущество россиян. Во втором периоде Чехия сыграла лучше, забив два гола усилиями нападающих Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. На 48-й минуте чешская команда впервые вышла вперёд — точный бросок в актив записал форвард Гинек Зогорна. Вскоре россияне сравняли счёт благодаря шайбе, заброшенной защитником Игорем Ожигановым. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов удачливее оказались россияне, решающий бросок реализовал Владимир Ткачёв.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.