Бугнер: Набоков усердно работает с вратарями, приятно видеть такую отдачу

Исполняющий обязанности главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер поделился мнением о Евгении Набокове, вошедшем в его тренерский штаб в качестве тренера вратарей.
«Набоков, когда сам был вратарём, играл в агрессивном стиле. В том смысле, что Евгений был очень активным, много выходил из рамки, командовал защитой. Думаю, Набби хочет передать это сейчас двум нашим действующим голкиперам. Какие-то маленькие вещи. Не только как вести себя в воротах, но и выходить за шайбой, выбрасывать её по борту или отдавать на защитника. Он очень усердно работает с Джонсом и Деллом. Каждый день их подталкивает к тому, чтобы они стали лучше. Приятно видеть такую отдачу от тренера. Наши вратари постоянно общаются с Набби, и думаю, что скоро в их карьерах наступят светлые дни», — цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ.
- 14 декабря 2019
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