Айкел набрал очки в 16-м матче подряд, это рекорд сезона

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел отметился результативной передачей во втором периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», став ассистентом в заброшенной шайбе Виктора Олофссона. Таким образом, американский форвард продлил свою результативную серию до 16 матчей, это самая длинная серия с набранными очками в текущем сезоне.



В матче продолжается второй период, счёт равный — 1:1.



Всего в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Айкел принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 46 (22+24) очков при показателе полезности «+15» и 16 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке около 21 с половиной минуты за матч.



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