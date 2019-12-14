Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Айкел набрал очки в 16-м матче подряд, это рекорд сезона

Айкел набрал очки в 16-м матче подряд, это рекорд сезона
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел отметился результативной передачей во втором периоде встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», став ассистентом в заброшенной шайбе Виктора Олофссона. Таким образом, американский форвард продлил свою результативную серию до 16 матчей, это самая длинная серия с набранными очками в текущем сезоне.

В матче продолжается второй период, счёт равный — 1:1.

Всего в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Айкел принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 46 (22+24) очков при показателе полезности «+15» и 16 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на площадке около 21 с половиной минуты за матч.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019