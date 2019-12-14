Майоне: знал, во что ввязываюсь, подписав контракт в Китае. Был культурный шок

Защитник минского «Динамо» Мэтью Майоне поделился впечатлениями от подписания пробного контракта с клубом.



«Мой агент разговаривал с руководителем и тренерами „Динамо“. Очевидно, что они были готовы к неким переменам, и я, в свою очередь, искал возможность играть в хоккей. Так что мой приход – это хорошая возможность для двух сторон. И я просто рад выйти на лед.



Пока не общался ни с кем из тренерского штаба. Но знаете, я просто с нетерпением жду канадского тренера и возможности поговорить с ним о том, что именно от меня ждут. У него богатый опыт, поэтому я буду как губка впитывать всё, что он мне говорит.



Заключая контракт в Китае я знал, во что ввязываюсь. Порой ты приходишь с лучшими намерениями и хочешь заставить некоторые вещи работать, но иногда этого не происходит. И я извлек ценный урок там.Это совсем другая культура. Я никогда не жил в Китае прежде. Могу сказать, что был определенный культурный шок. А ещё возникают сложности с часовыми поясами, когда ты приезжаешь, например, играть в Москву, а затем возвращаешься назад. Я думаю, что это самое трудное, так как ты должен приспособиться к этому. Да и сама культура очень сильно отличается. Она не хуже и не лучше. Она просто отличается от того, к чему ты привык. У них есть различные нормы и привычки. Но в целом, Китай невероятен. Там потрясающие люди, у них есть много исторических вещей, зданий и мест. Как, например, Великая китайская стена», — цитирует Майоне официальный сайт «Динамо».