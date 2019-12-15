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История личных встреч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала

История личных встреч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге состоится матч сборной России с командой Финляндии на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало — в 16:00 мск.

Календарь Кубка Первого канала

Сборные России и Финляндии встречались на российском этапа Еврохоккейтура 27 раз: 20 побед на счету хоккеистов сборной России, четыре – у сборной Финляндии, три встречи завершились вничью.

ДатаТурнирМатчСчёт
19.12.1992«Приз Известий»Россия — Финляндия2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1993«Приз Известий»Россия — Финляндия4:3 (1:1, 0:1, 3:1)
17.12.1994«Приз Известий»Россия — Финляндия2:2 (0:0, 1:1, 1:1)
19.12.1995«Приз Известий»Россия — Финляндия4:4 (2:1, 0:2, 2:1)
1996«Приз Известий»Россия — Финляндия3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
18.12.1997«Кубок Балтики»Россия — Финляндия2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1998«Кубок Балтики»Россия — Финляндия2:2 (0:0, 1:0, 1:2)
18.12.1999«Кубок Балтики»Россия — Финляндия3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
17.12.2000«Кубок Балтики»Россия — Финляндия2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
18.12.2001«Кубок Балтики»Россия — Финляндия3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
18.11.2002«Кубок Балтики»Россия — Финляндия1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
18.12.2003Московский международный турнирРоссия — Финляндия1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
16.12.2004Кубок РОСНОРоссия — Финляндия2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
17.12.2005Кубок РОСНОРоссия — Финляндия2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
16.12.2006Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
13.12.2007Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
18.12.2008Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
19.12.2009Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
19.12.2010Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия6:2 (1:1, 5:0, 0:1)
15.12.2011Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
16.12.2012Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
21.12.2013Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
18.12.2014Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
19.12.2015Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия8:1 (4:1, 3:0, 1:0)
18.12.2016Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
17.12.2017Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
16.12.2018Кубок Первого каналаРоссия — Финляндия5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
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