История личных встреч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала

Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге состоится матч сборной России с командой Финляндии на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало — в 16:00 мск.

Календарь Кубка Первого канала

Сборные России и Финляндии встречались на российском этапа Еврохоккейтура 27 раз: 20 побед на счету хоккеистов сборной России, четыре – у сборной Финляндии, три встречи завершились вничью.