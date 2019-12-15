История личных встреч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала
Сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге состоится матч сборной России с командой Финляндии на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало — в 16:00 мск.
Календарь Кубка Первого канала
Сборные России и Финляндии встречались на российском этапа Еврохоккейтура 27 раз: 20 побед на счету хоккеистов сборной России, четыре – у сборной Финляндии, три встречи завершились вничью.
|Дата
|Турнир
|Матч
|Счёт
|19.12.1992
|«Приз Известий»
|Россия — Финляндия
|2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
|1993
|«Приз Известий»
|Россия — Финляндия
|4:3 (1:1, 0:1, 3:1)
|17.12.1994
|«Приз Известий»
|Россия — Финляндия
|2:2 (0:0, 1:1, 1:1)
|19.12.1995
|«Приз Известий»
|Россия — Финляндия
|4:4 (2:1, 0:2, 2:1)
|1996
|«Приз Известий»
|Россия — Финляндия
|3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
|18.12.1997
|«Кубок Балтики»
|Россия — Финляндия
|2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
|1998
|«Кубок Балтики»
|Россия — Финляндия
|2:2 (0:0, 1:0, 1:2)
|18.12.1999
|«Кубок Балтики»
|Россия — Финляндия
|3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
|17.12.2000
|«Кубок Балтики»
|Россия — Финляндия
|2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
|18.12.2001
|«Кубок Балтики»
|Россия — Финляндия
|3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|18.11.2002
|«Кубок Балтики»
|Россия — Финляндия
|1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
|18.12.2003
|Московский международный турнир
|Россия — Финляндия
|1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
|16.12.2004
|Кубок РОСНО
|Россия — Финляндия
|2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
|17.12.2005
|Кубок РОСНО
|Россия — Финляндия
|2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
|16.12.2006
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
|13.12.2007
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
|18.12.2008
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
|19.12.2009
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
|19.12.2010
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|6:2 (1:1, 5:0, 0:1)
|15.12.2011
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
|16.12.2012
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
|21.12.2013
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
|18.12.2014
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
|19.12.2015
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|8:1 (4:1, 3:0, 1:0)
|18.12.2016
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
|17.12.2017
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
|16.12.2018
|Кубок Первого канала
|Россия — Финляндия
|5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
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