«Оттава» одолела «Коламбус» благодаря хет-трику Дюклера

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» на домашней площадке победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Сенаторы» открыли счёт на третьей минуте встречи, голом отметился нападающий Энтони Дюклер, которому ассистировал российский защитник Никита Зайцев. Вскоре «Коламбус» отыгрался усилиями нападающего Кэма Аткинсона. На 13-й минуте Дюклер оформил дубль, в число ассистентов вошёл российский нападающий Артём Анисимов. На 29-й минуте форвард Коннор Браун упрочил преимущество «Оттавы». В третьем периоде «Коламбус» сумел сравнять счёт, две шайбы с разницей в семь минут забросил форвард Александр Тексье. Встреча перешла в овертайм, где победу «Оттаве» принёс сделавший хет-трик Дюклер.



Помимо Зайцева и Анисимова, в игре также принимали участие россияне Владислав Наместников и Владислав Гавриков, не сумевшие отметиться очками.