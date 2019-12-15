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Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне, забив в четвёртом матче подряд. Видео

Панарин забросил 19-ю шайбу в сезоне, забив в четвёртом матче подряд. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:2, идёт первый период).

Вторую шайбу гостей записал на свой счёт Артемий Панарин. Российский форвард воспользовался передачей в исполнении центрального нападающего Райана Строума. Для Артемия эта шайба стала 19-й в нынешнем сезоне, при этом он отличился в четвёртом матче подряд.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В предыдущем матче российский форвард вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов. Первое место по этому показателю занимает Александр Овечкин (529), за ним следует Сергей Фёдоров (422), тройку лучших замыкает Евгений Малкин (418). В топ-5 также входят Александр Могильный (397) и Илья Ковальчук (379). В активе Артемия стало 362 очка.

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