Главный тренер «Айлендерс»: Варламов был крепким орешком в матче с «Баффало»
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц оценил игру российского голкипера Семёна Варламова в матче с «Баффало Сэйбрз». Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» на своей площадке обыграли «Баффало» в овертайме со счётом 3:2.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 33 броска из 35.
«Варламов был крепким орешком. Он провёл солидный матч. «Баффало» практически не имел шансов при равных составах, но в нужные моменты Варламов совершал сэйвы.
Он и Томас Грайсс (второй вратарь клуба. — Прим. «Чемпионата»). Практически идентичны и находятся на высоком уровне. Они наша сила», — приводит слова Тротца официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».
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