Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев с серии буллитов со счётом 4:3.

Решающий бросок реализовал Якоб Сильверберг. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 35 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Анахайм» одержал вторую победу за последние три матча. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».