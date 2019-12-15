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Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом»

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев с серии буллитов со счётом 4:3.

Решающий бросок реализовал Якоб Сильверберг. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 35 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Анахайм» одержал вторую победу за последние три матча. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 00:10' (5x5)   0:2 Панарин (Строум) – 03:59' (5x5)   1:2 Сильверберг (Линдхольм, Ракелль) – 08:53' (5x4)   2:2 Гудбрансон (Хенрик, Ракелль) – 21:02' (5x5)   2:3 Зибанеджад (Деанджело) – 41:14' (5x5)   3:3 Линдхольм (Ракелль) – 58:14' (5x4)   4:3 Сильверберг – 65:00' (ПБ)
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