Михеев забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ. Видео

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Торонто». Вторую шайбу в составе гостей забросил российский нападающий Илья Михеев. Результативными передачами отметились Александр Керфут и Пьер Энгвалль.

Видео с шайбой Михеева можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».

Таким образом, россиянин забил пятый гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету игрока 18 очков (5+13) в 34 матчах за клуб при коэффициенте полезности +5. Напомним, россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ, куда переехал из омского «Авангарда».