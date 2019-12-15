Михеев забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ. Видео
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Торонто». Вторую шайбу в составе гостей забросил российский нападающий Илья Михеев. Результативными передачами отметились Александр Керфут и Пьер Энгвалль.
Видео с шайбой Михеева можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».
Таким образом, россиянин забил пятый гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету игрока 18 очков (5+13) в 34 матчах за клуб при коэффициенте полезности +5. Напомним, россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ, куда переехал из омского «Авангарда».
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