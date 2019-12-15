Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму на 9-й минуте второго периода матча после заблокированного щелчка от защитника «Вашингтона» Джона Карлсона. Шайба попала в область правого голеностопа. В третьем периоде Кучеров участия не принимал.

В этом сезоне НХЛ Кучеров провёл 30 матчей, в которых набрал 34 (10+24) очка.