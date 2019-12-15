38 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от третьего поражения подряд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей. «Бостон» прервал пятиматчевую серию поражений. В свою очередь «Пантерз» уступили в третьем матче подряд.
Главным героем матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший дубль и упрочивший лидерство в зачёте снайперов. Ещё по разу в составе победителей отличились Давид Крейчи и Джейк Дебраск. За «Флориду» забили Кейт Яндл и Марк Писик.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Макэвой, Крейчи) – 14:41' (5x5) 0:2 Крейчи (Дебраск, Мур) – 23:14' (5x5) 0:3 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 27:30' (5x4) 1:3 Писик (Экблад, Яндл) – 42:46' (5x5) 2:3 Яндл (Трочек, Экблад) – 49:13' (5x5) 2:4 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 57:50' (5x5)
Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков, но снова записал в свой актив поражение.
Строльман: Бобровский сыграл невероятно. Плохо, что мы не смогли ему помочь
- 15 декабря 2019
-
06:31
-
06:22
-
06:19
-
06:17
-
06:07
-
06:07
-
05:47
-
05:17
-
04:32
-
03:00
-
02:49
-
02:37
-
02:06
-
00:23
- 14 декабря 2019
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
23:01
-
22:38
-
22:29
-
21:46
-
21:06
-
20:53
-
20:31
-
20:14
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:17
-
19:04
-
18:53
-
18:28
-
18:26
-
18:17
-
18:14
Партнерский контент