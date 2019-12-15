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38 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от третьего поражения подряд

38 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от третьего поражения подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей. «Бостон» прервал пятиматчевую серию поражений. В свою очередь «Пантерз» уступили в третьем матче подряд.

Главным героем матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший дубль и упрочивший лидерство в зачёте снайперов. Ещё по разу в составе победителей отличились Давид Крейчи и Джейк Дебраск. За «Флориду» забили Кейт Яндл и Марк Писик.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Макэвой, Крейчи) – 14:41' (5x5)   0:2 Крейчи (Дебраск, Мур) – 23:14' (5x5)   0:3 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 27:30' (5x4)   1:3 Писик (Экблад, Яндл) – 42:46' (5x5)   2:3 Яндл (Трочек, Экблад) – 49:13' (5x5)   2:4 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 57:50' (5x5)

Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков, но снова записал в свой актив поражение.

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