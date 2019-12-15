38 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от третьего поражения подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей. «Бостон» прервал пятиматчевую серию поражений. В свою очередь «Пантерз» уступили в третьем матче подряд.

Главным героем матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший дубль и упрочивший лидерство в зачёте снайперов. Ещё по разу в составе победителей отличились Давид Крейчи и Джейк Дебраск. За «Флориду» забили Кейт Яндл и Марк Писик.

Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 14 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков, но снова записал в свой актив поражение.