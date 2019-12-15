«Вашингтон» на выезде забросил пять шайб в ворота «Тампы». У Сергачёва «-4»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 11 минут и 47 секунд и отметился голевой передачей. Во втором периоде россиянин покинул лёд из-за полученного повреждения после заблокированного броска от защитника «Вашингтона» Карлсона.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 21 минуту и 49 секунд и завершил матч с показателем полезности «-4».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 33 бросков по воротам.

Нападающий «Вашингтона» Александр Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов записали на свой счёт по одной голевой передаче в этой встрече.

Игровое время Александра Овечкина составило 16 минут и 16 секунд. Результативными действиями не отметился.

Россиянин Илья Самсонов, защищавший ворота «Вашингтона» в этом матче, отразил 26 из 28 бросков.

Таким образом, «Вашингтон» упрочил своё лидерство на Востоке, набрав 53 очка после 34 игр. «Тампа» (35) – на 11-м месте.