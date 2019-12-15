Пастрняк до семи голов увеличил отрыв от Овечкина в гонке снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей. «Бостон» прервал пятиматчевую серию поражений. В свою очередь «Пантерз» уступили в третьем матче подряд.

Главным героем матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший дубль и упрочивший лидерство в зачёте снайперов. Давид первым в сезоне НХЛ добрался до отметки 28 голов в чемпионате. Занимающий второе место в гонке снайперов форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел отличился 23 раза. На третьем месте продолжает находиться капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (21 гол).

Следом располагаются трое хоккеистов, забросившие по 20 шайб. Это форварды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.