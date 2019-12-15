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Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан первой звездой матча с «Тампой»

Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан первой звездой матча с «Тампой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Первой звездой признан голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов. Россиянин отразил 26 бросков из 28. Второй звездой признан нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер (1+0), третьей — форвард «Тампы» Алекс Киллорн (0+2).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 11 минут и 47 секунд и отметился голевой передачей. Во втором периоде россиянин покинул лёд из-за полученного повреждения после заблокированного броска от защитника «Вашингтона» Джона Карлсона.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 21 минуту и 49 секунд и завершил матч с показателем полезности «-4».

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