«Нью-Джерси» без Холла обыграл «Аризону». Гусев не забил в 13-м матче подряд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Дьяволы» прервали семиматчевую серию поражений.
В составе победителей отличились Йеспер Боквист и Кайл Палмьери. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 12 минут 7 секунд игрового времени и завершил игру с показателем полезности «0». Безголевая серия российского форварда достигла 13 матчей, за которые Гусев отдал только семь результативных передач при показателе полезности «-6».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Боквист (Вуд, Маклауд) – 02:17' (5x5) 1:1 Голигоски (Хиностроза) – 15:35' (5x4) 1:2 Палмьери (Маклауд, Вуд) – 51:34' (5x5)
В матче не принимал участия нападающий «Дэвилз» Тейлор Холл, которые в ближайшее время может быть обменян из «Нью-Джерси». Одним из главных претендентов на игрока считается «Аризона».
Маккензи: «Аризона» — один из главных претендентов на Холла
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