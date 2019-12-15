«Нью-Джерси» без Холла обыграл «Аризону». Гусев не забил в 13-м матче подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Дьяволы» прервали семиматчевую серию поражений.

В составе победителей отличились Йеспер Боквист и Кайл Палмьери. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 12 минут 7 секунд игрового времени и завершил игру с показателем полезности «0». Безголевая серия российского форварда достигла 13 матчей, за которые Гусев отдал только семь результативных передач при показателе полезности «-6».

В матче не принимал участия нападающий «Дэвилз» Тейлор Холл, которые в ближайшее время может быть обменян из «Нью-Джерси». Одним из главных претендентов на игрока считается «Аризона».